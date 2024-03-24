ВСУ поразили два корабля оккупантов 25 24.03.2024, 11:35

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Удары нанесены по БДК «Ямал» и «Азов».

В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов». Об этом сообщил Стратком ВСУ.

Кроме того, под ракетный удар попал центр связи россиян и несколько объектов информационной в Севастополе.

РосСМИ пишут и об огромных потерях в личном составе — якобы погибли 34 военных, 11 из них — офицеры. Еще около 40 военных ранены.

Кроме того, могли быть повреждены самолеты россиян.