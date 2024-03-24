закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили два корабля оккупантов

25
  • 24.03.2024, 11:35
  • 24,824
ВСУ поразили два корабля оккупантов

Удары нанесены по БДК «Ямал» и «Азов».

В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов». Об этом сообщил Стратком ВСУ.

Кроме того, под ракетный удар попал центр связи россиян и несколько объектов информационной в Севастополе.

РосСМИ пишут и об огромных потерях в личном составе — якобы погибли 34 военных, 11 из них — офицеры. Еще около 40 военных ранены.

Кроме того, могли быть повреждены самолеты россиян.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив