Польша потребует от России объяснений 24.03.2024, 13:26

Фото: Charter97.org

Российская ракета нарушила воздушное пространство страны.

Варшава потребует от России объяснений по поводу нарушения российской ракетой воздушного пространства Польши. Утром 24 марта российская крылатая ракета, атаковавшая Украину, на несколько десятков секунд залетела в небо над Польшей.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Там также призвали РФ «прекратить террористические воздушные атаки против жителей и территории Украины, а также закончить войну и заняться внутренними проблемами страны»

В МИД Польши выразили соболезнования жертвам российских бомбардировок и их близким.

«Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ», — подчеркивается в заявлении.