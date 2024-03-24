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В аэропорту Шереметьево россиянка заявила о бомбе в рюкзаке

  • 24.03.2024, 15:16
  • 1,234
В аэропорту Шереметьево россиянка заявила о бомбе в рюкзаке

Пассажирка вела себя агрессивно.

Пассажирка рейса Москва — Ереван, который должен был взлететь из аэропорта Шереметьево, заявила, что в ее рюкзаке находится бомба. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Россиянка, поднявшаяся на борт самолета, заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади находится бомба. Пассажирка при этом вела себя агрессивно.

По данным канала, рейс задержали, на место прибыли экстренные службы. Комментариев от российских силовых структур пока нет.

Накануне в Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье.

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