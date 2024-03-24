В аэропорту Шереметьево россиянка заявила о бомбе в рюкзаке
- 24.03.2024, 15:16
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Пассажирка вела себя агрессивно.
Пассажирка рейса Москва — Ереван, который должен был взлететь из аэропорта Шереметьево, заявила, что в ее рюкзаке находится бомба. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Россиянка, поднявшаяся на борт самолета, заявила бортпроводникам, что в ее ручной клади находится бомба. Пассажирка при этом вела себя агрессивно.
По данным канала, рейс задержали, на место прибыли экстренные службы. Комментариев от российских силовых структур пока нет.
Накануне в Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье.