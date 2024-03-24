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В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету в своем небе

  • 24.03.2024, 16:41
  • 4,348
В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету в своем небе

Траекторию полета отслеживали.

Ночью российская крылатая ракета нарушила польскую границу и через 39 секунд вернулась в воздушное пространство Украины. Власти Польши заявили, что знали траекторию полета ракеты и сбили бы ее, если бы цель была на территории республики, передает агентство PAP.

«В случае с этой ракетой не было решения ее сбивать. Мы знали траекторию полета, к тому же ракета была в нашем пространстве очень короткое время. Не было также вопроса о том, чтобы наши истребители как-то вмешались, так как она не направлялась вглубь нашей территории», – заявил спикер оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский.

Ракета нарушила границу в Люблинском воеводстве, летела на высоте 400 метров со скоростью 800 километров в час. Все время за ней наблюдали средствами радиолокации, заверил представитель польской армии.

«Мы знали направление движения и определили, где ракета покинет наше пространство. Безопасность нашего воздушного пространства была обеспечена в максимальной степени. Мы постоянно следим за ситуацией в Украине», – заверил Горишевский.

Вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя инцидент, заявил, что каждая такая ситуация изучается отдельно:

«Если бы были какие-то признаки того, что этот объект направлялся к какой-либо цели на территории республики, то, конечно, он бы был сбит».

Министр назвал правильным действия оперативного командования Вооруженных сил, которое решило не трогать российскую ракету в польском воздушном пространстве.

При этом Министерство иностранных дел Польши планирует потребовать объяснений от Москвы.

«Польша потребует объяснений от Российской Федерации в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», – проинформировал официальный представитель ведомства Павел Вронский.

Он также призвал Кремль «прекратить террористические удары по народу и территории Украины, закончить войну и решать внутренние проблемы страны».

«Мы выражаем соболезнования жертвам российских бомбардировок. Польша осуждает все формы терроризма и попытки насильственного пересмотра границ», – подчеркнул Вронский.

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