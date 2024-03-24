Это приблизит победу: Сырский анонсировал переформатирование украинской армии 1 24.03.2024, 18:02

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Александр Сырский

Процесс запущен и дальше будет только наращиваться.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что некоторые группировки войск в Украине будут переформатированы. В частности, речь идет о перераспределении управленческого кадрового потенциала.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Сырский отметил, что за десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами.

«В настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мероприятий — упростить и максимально повысить качество и оперативность управления», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что некоторые группировки войск будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении.

Одним из приоритетов Сырский назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад. По его словам, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней полномасштабного вторжения.

Кроме того, важно уделять больше внимания вопросам отдыха воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.

«Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и дальше уничтожать врага и приближать победу», — подчеркнул Сырский.