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На месте теракта в Подмосковье нашли новые тела погибших

  • 24.03.2024, 18:32
  • 5,578
На месте теракта в Подмосковье нашли новые тела погибших

Среди жертв — трое детей.

В России продолжается разбор завалов на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Найдены еще несколько жертв, сообщил Следственный комитет РФ.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых дети. Осмотр места преступления продолжается», — сообщило ведомство.

К настоящему времени из погибших опознаны только 62 человека, процесс опознания продолжается, для установления личности остальных проводятся генетические экспертизы.

Также в концертном комплексе нашли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов. Следов минирования не обнаружено. Еще один магазин от АК и пистолет Макарова были изъяты в автомобиле Renault в Брянской области при задержании подозреваемых в теракте. По оружию назначены комплексные экспертизы.

Четырех подозреваемых доставили в Москву, с ними проводятся следственные действия, СК будет ходатайствовать об их заключении под стражу. Ведомство опубликовало видео их привоза в головное здание СК.

Тем временем Минздрав Московской области обновил списки пострадавших. На вечер 24 марта их количество составляет 180 человек. Из них 142 госпитализированы, 32 выписаны, 38-ми оказана амбулаторная помощь.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание крупного концертно-выставочного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (фактически окраина Москвы) перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие начали стрелять еще у входа, затем вели стрельбу по посетителям внутри — как в фойе, так и в концертном зале. Также они, вероятно, устроили поджоги — в комплексе начался масштабный пожар, зал полностью сгорел, в нем рухнула кровля. Утром 23 марта в СК и ФСБ России заявили о задержании всех подозреваемых в совершении теракта в Брянской области.

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