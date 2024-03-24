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В ВСУ рассказали, что могло быть на борту атакованных БДК «Ямал» и «Азов» ЧФ РФ

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  • 24.03.2024, 19:46
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В ВСУ рассказали, что могло быть на борту атакованных БДК «Ямал» и «Азов» ЧФ РФ

В случае полного подтверждения такая потеря для РФ будет существенной.

На пораженных российских БДК «Азов» и «Ямал» могли находиться боеприпасы. Причем не только штатные.

Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, россияне сейчас не используют свои БДК по прямому назначению из-за успешных операций ВСУ. Вместо этого данные судна могут служить, например, плавучими складами боеприпасов.

Так, например, было с БДК «Новочеркасск», который разорвало на части после удара украинской армии. В связи с этим нельзя исключать, что и эти два корабля могли использовать для той же роли. Однако эту информацию еще нужно проверить.

Кроме того, как рассказал военный, Черноморский флот РФ Украина настолько сильно загнала в порты, что прямо сейчас и уже на протяжении нескольких недель в Черном море нет ни одного вражеского корабля.

«В случае полного подтверждения такая потеря для РФ будет существенной. С 13 БДК, которые РФ подготовила к полномасштабному вторжению у неё оставалось только 5. Если информация подтвердится, то значит останется 3», — рассказал Плетенчук.

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