Спецназ Армении обезвредил всех нападавших на полицейский участок 24.03.2024, 19:56

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Двое нападавших получили ранения.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении задержал человека, вооруженного гранатой, пишет News.am.

По словам пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, мужчина сейчас находится в здании полиции ереванского Нор Норка. Он заявил, что пока не может сказать точно, что требовал задержанный.

Двое нападавших получили ранения и были доставлены в медучреждение.

Напомним, что ранее в полиции сообщили, что в районе 17:00 трое вооруженных граждан пытались прорваться в административное здание отдела полиции района Нор Норк в Ереване, применив гранату.