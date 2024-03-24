Financial Times: Кремль забыл о настоящих угрозах для России 24.03.2024, 20:58

Эксперты объяснили, почему спецслужбы РФ «проспали» теракт.

Увлекшись попытками уничтожить Украину, Кремль забыл о настоящих угрозах для России, в частности о террористах ИГИЛ. Об этом говорится в публикации Financial Times.

Издание отмечает, что после московского теракта Путин в своем обращении к народу ни словом не упомянул об ИГИЛ, который на то время уже взял на себя ответственность за резню. Зато российская пропаганда пыталась обвинить во всем Украину, чтобы направить гнев населения на соседнюю страну и отвлечь внимание от катастрофического провала российских спецслужб, которые проворонили теракт.

Вера Миронова, научный сотрудник Центра Дэвиса при Гарвардском университете (США), отметила, что террористическая атака произошла в то время, когда российские службы безопасности были мобилизованы из-за длительной войны против Украины.

«Новая газета. Европа» добавляет, что полномасштабное вторжение России в Украину сместило центр внимания главной российской спецслужбы - ФСБ. Если до 2022 года ФСБ почти полностью была сосредоточена на противодействии исламистской террористической угрозе, то с началом войны большинство официальных заявлений ФСБ касаются Украины, а задержанными «террористами» становятся преимущественно россияне, протестовавшие против войны.

Эксперт по исламистскому терроризму Лукас Веббер отметил, что Россия уже давно является мишенью для ИГИЛ, чему способствовало в частности участие россиян в войне в Сирии, появление «Группы Вагнера» в Африке (где россияне часто выступали на стороне врагов местных исламистов) и хорошие отношения Кремля с афганским движением Талибан, которое враждует с ИГИЛ.

Веббер отмечает, что именно афганское отделение ИГИЛ (так называемый «Вилаят Хорасан») сегодня является одной из наиболее активных ячеек группировки. В сентябре 2022 года они организовали нападение смертника на посольство России в Кабуле. Также они начали активно вести свою пропаганду на русском языке, подстрекая своих сторонников в постсоветских странах к нападениям на россиян.

«В доктрине ИГИЛ Россия такая же плохая, как США, Китай и Иран», - сказал Асфандьяр Мир, старший научный сотрудник Института мира США.