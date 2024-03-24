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У РФ крупные потери: ВСУ серьезно потрепали россиян

  • 24.03.2024, 21:59
  • 4,788
У РФ крупные потери: ВСУ серьезно потрепали россиян

Врага отбросили на южном фронте.

За прошедшие сутки российские оккупанты дважды безуспешно пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Крынок Херсонской области.

Враг также совершил четыре штурма вблизи Работино Запорожской области, говорится в сообщении Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, РФ не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций.

«На левобережье Днепра оккупанты отважились на 2 неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также совершили 4 штурма вблизи Работино в Запорожской области. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции», - говорится в сообщении.

Украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций.

Враг увеличил количество FPV-дронов почти на 40%

Уточняется, что за минувшие сутки оккупанты применили 234 FPV-дрона в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, увеличив их количество почти на 40%.

«Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 234 FPV-дрона, увеличив их количество почти на 40%, по сравнению с прошлыми сутками», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение суток враг нанес точечные удары крылатыми и баллистическими ракетами по Николаевской области, зафиксировано попадание на открытой территории за пределами населенных пунктов, среди людей пострадавших нет.

Кроме этого, противник применил 13 ударных БпЛА типа «Ланцет» и сбросил с дронов различных модификаций 269 осколочных боеприпасов.

«И здесь устойчивая тенденция к увеличению минимум на 15% ежесуточно. Но против них достаточно удачно работает наша РЭБ», - отмечается в сообщении.

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