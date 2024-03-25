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Эта специя сделает ваш кофе особенно полезным для сердца: совет кардиолога

  • 25.03.2024, 5:05
Эта специя сделает ваш кофе особенно полезным для сердца: совет кардиолога

Ее полезные свойства доказаны.

Кардиолог Лакшми Мехта назвала специю, которая может сделать кофе особенно полезным для вашего сердца. И это корица, пишет журнал Parade.

«Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов», - заявила она.

Доктор Сэмюэл Матис согласился с такими выводами, добавив, что корица укрепляет нашу иммунную систему, снижает риск рака и оказывает защитное действие не только на сердце, но и на мозг.

Добавление корицы в кофе - это также способ подсластить его без сахара, что особенно полезно для сердца.

Кофе - польза для здоровья

По словам специалиста, что касается самого кофе, то существуют научные доказательства и его пользы для сердца: «У пьющих кофе меньше сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто его не пьет. Регулярное употребление кофе снижает риск гипертонии, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма».

Доктор Мехта акцентировала, ято регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития диабета 2 типа и болезни Паркинсона. Кроме того, по ее словам, кофе может повысить метаболизм: «Кофе также является отличным источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить клетки от повреждений».

Главное условие - не переусердствовать. В день рекомендуется выпивать не более четырех или пяти чашек кофе.

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