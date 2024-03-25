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Доллар стремится к новым высотам

  • 25.03.2024, 8:28
  • 3,858
Доллар стремится к новым высотам

Где остановится курс.

Валютная корзина Национального банка Республики Беларусь с небольшими колебаниями закончила прошлую неделю снижением на внутреннем валютном рынке. Чего ждать от курсов валют в ближайшую неделю, читайте в нашем традиционном прогнозе. Об этом пишет myfin.by.

Доллар дорожает, рубль падает

По итогам прошедшей торговой пятидневки обменный курс доллара США вырос на +0,41%, с начала 2024 года рост курса доллара увеличился до +2,14%. Пятничные торги закрылись на отметке в USD/BYN 3,2455, максимального объёма торги достигали в четверг 21 марта с показателем в 25,947 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за это же время снизился на -0,43% и рост курса российского рубля с начала года практически обнулился и составляет +0,17%. Закрытие недели прошло с курсом RUB/BYN 3,5051 за 100 российских рублей. Объём торгов в четверг 21 марта достигал 49,115 млн долларов США в эквиваленте.

Кроме всего прочего, прошлая неделя была богата новостями от ключевых регуляторов финансово рынка. В среду, 20 марта, закончилось двухдневное заседание монетарного комитета Федеральной резервной системы США, в пятницу, 22 марта, прошло заседание Совета директоров Центрального банка России. Результаты и итоговые коммюнике в обоих случаях был предсказуемы и закономерны.

ФРС США оставляет процентную ставку на текущем уровне в 5,00-5,50%. Таким же образом поступает ЦБ РФ – ключевая ставка без изменений – 16%. И в Москве и за океаном логика решения одна и та же – сохраняющаяся инфляция и отсутствие тенденции к снижению не позволяют пока пересматривать основной показатель монетарной политики. Как долго будет длиться это «пока»? Первая половина 2024 года уже не рассматривается как горизонт принятия решений о начале цикла смягчения.

Золото на максимуме

Курс доллара США в моменте опускался в соотношении с евро до EUR/USD 1,0938, золото на этом фоне обновило исторический максимум в 2225,30 USD/Oz. Но к закрытию прошлой недели курс пары EUR/USD успешно развернулся вниз и остановился на 1,0807 с перспективой снижения до поддержки на 1,0700. Золото при этом корректируется до 2166,60 USD/Oz, но в то же время сохраняется вероятность, что цена металла может закрепиться выше уровня в 2200 USD/Oz. Поддержку золоту, как вечному антагонисту доллара США в частности и всем фиатным валютам в целом, оказывает сохраняющаяся геополитическая напряжённость в мире.

Прогноз на неделю

На текущей неделе на российском финансовом рынке начинается налоговая неделя, пик которой придётся на 25 и 28 марта. Кроме того, все факторы поддержки и давления на российский рубль остаются в силе. К текущему моменту они сбалансировали обменный курс российской валюты около USD/RUB 92,00 – 93,50. В том случае, если российский валютный рынок не будет дестабилизирован неожиданными новостями, с большой долей вероятности на начавшейся неделе обменные курсы будут колебаться в узком диапазоне под влиянием текущего спроса на иностранную валюту.

В этих условиях на белорусском валютном рынке можно ожидать, что обменный курс доллара и российского рубля также будут находиться вблизи USD/BYN 3,2500 – 3,2600 и RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.

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