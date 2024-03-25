«Черноморского флота больше нет»: ВСУ поразили российский корабль «Иван Хурс»10
- 25.03.2024, 9:19
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Украина атаковала сразу три судна оккупантов.
В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов».
Атака ВСУ вызвала нервную реакцию среди российских пропагандистов.
Z-«военкор» Егор Гузенко («Тринадцатый») подтвердил попадание по БДК «Ямал» и «Азов»:
— Факт остается фактом, Черноморского флота больше нет.
Также российский военкор намекнул, что мог быть поражен еще один российский корабль — «Иван Хурс».
Эту информацию подвтерждают и источники Telegram-канала ASTRA, в «Иван Хурс» попали сразу 2 ракеты.