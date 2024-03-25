«Черноморского флота больше нет»: ВСУ поразили российский корабль «Иван Хурс» 10 25.03.2024, 9:19

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Украина атаковала сразу три судна оккупантов.

В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов».

Атака ВСУ вызвала нервную реакцию среди российских пропагандистов.

Z-«военкор» Егор Гузенко («Тринадцатый») подтвердил попадание по БДК «Ямал» и «Азов»:

— Факт остается фактом, Черноморского флота больше нет.

Также российский военкор намекнул, что мог быть поражен еще один российский корабль — «Иван Хурс».

Эту информацию подвтерждают и источники Telegram-канала ASTRA, в «Иван Хурс» попали сразу 2 ракеты.