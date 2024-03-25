закрыть
25 марта 2024, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Черноморского флота больше нет»: ВСУ поразили российский корабль «Иван Хурс»

10
  • 25.03.2024, 9:19
  • 28,910
«Черноморского флота больше нет»: ВСУ поразили российский корабль «Иван Хурс»

Украина атаковала сразу три судна оккупантов.

В ходе удара по Севастополю Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля оккупантов — «Ямал» и «Азов».

Атака ВСУ вызвала нервную реакцию среди российских пропагандистов.

Z-«военкор» Егор Гузенко («Тринадцатый») подтвердил попадание по БДК «Ямал» и «Азов»:

— Факт остается фактом, Черноморского флота больше нет.

Также российский военкор намекнул, что мог быть поражен еще один российский корабль — «Иван Хурс».

Эту информацию подвтерждают и источники Telegram-канала ASTRA, в «Иван Хурс» попали сразу 2 ракеты.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив