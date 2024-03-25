Российские спецслужбы знали об угрозе терактов со стороны ИГИЛ 4 25.03.2024, 10:49

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Но ничего не сделали.

Российские спецслужбы пристально следили за деятельностью афганской террористической группировки «Вилаят Хорасан». За несколько дней до теракта члены Совета безопасности получили предупреждение о том, что граждан Таджикистана могут использовать в террористических актах на территории России. Об этом еще до нападения на «Крокус Сити Холл Центру» «Досье» рассказывал источник, близкий к спецслужбам.

За последние несколько месяцев «Вилаят Хорасан» пытался организовать теракты в Австрии, Германии и Кыргызстане. Все они были предотвращены местными спецслужбами. Российские правоохранительные органы отслеживали эти сообщения и считали высоким риск террористических актов в России. Однако предотвратить атаку на Крокус Сити Холл не удалось, даже несмотря на предупреждения США об угрозе. 19 марта, выступая перед коллегией ФСБ, Владимир Путин назвал сообщения США «провокационным». «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал Путин.

ОМОН и СОБР прибыли на место теракта лишь спустя час, хотя штаб ОМОНа располагается менее, чем в трех километрах, от Крокус Сити Холла. Остается непонятным, как террористам удалось скрыться и преодолеть более 370 километров до Брянской области при обилии камер видеонаблюдения в Москве.