Российские нефтяники начали распродавать запасы бензина 2 25.03.2024, 10:54

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Производство топлива упало после атак украинских БПЛА.

Российские нефтяные компании сократили производство бензина и начали распродавать накопленные запасы после массовых атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По их данным, производство бензина в России за неделю 13–19 марта упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска — до 779,4 тыс. тонн (111,3 тыс. тонн в сутки).

Минимальный объем производства был отмечен 18 марта — 104,7 тыс. тонн в день. Это первая неделя, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.

Однако, несмотря на снижение производства, нефтяные компании увеличили отгрузки на внутренний рынок на 0,3% — до 794,2 тыс. тонн. Разницу между выпуском и отгрузками нефтяники закрыли за счет запасов бензина на НПЗ и нефтебазах.

В результате запасы за неделю сократились на 1,5% (25,5 тыс. тонн). В общей сложности они составляют почти 2 млн тонн. Благодаря введению с 1 марта запрета на экспорт бензина его запасы все еще на 153 тыс. тонн выше, чем год назад.

В марте украинские беспилотники повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, а также вывели из строя две такие установки на Рязанском НПЗ и по одной — на Сызранском и Куйбышевском НПЗ (все принадлежат «Роснефти»).

По данным «Коммерсанта», нефтепереработка в марте составляла 722,6 тыс. тонн в сутки, что на 0,5% меньше уровня февраля. В Минэнерго рассчитывают, что снижение показателя на ряде заводов будет компенсировано увеличением переработки на других НПЗ. Пока же нефтяники в марте увеличили экспорт нефти.

В то же время стоимость бензина на СПбМТСБ растет последние две недели. По итогам торгов 22 марта биржевые котировки Аи-95 в европейской части России выросли на 0,7% — до 66,9 тыс. руб. за тонну.