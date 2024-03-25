закрыть
25 марта 2024, понедельник, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В новом iOS Apple наконец реализует долгожданную функцию

  • 25.03.2024, 15:03
В новом iOS Apple наконец реализует долгожданную функцию

Apple наконец откажется от одного из главных правил в дизайне системы.

Марк Гурман, главный Apple-инсайдер, поделился новыми деталями об iOS 18, которое принесет «самое крупное обновление в истории iPhone». Покажут новую ОС в июне, а получить апдейт все смогут в сентябре после презентации линейки iPhone 16, пишет УНИАН.

Известно, что в iOS 18 Apple наконец откажется от одного из главных правил в дизайне системы – закрепленного расположения иконок и виджетов. Прямо как в Android значки приложений можно будет свободно перемещать, оставляя пустые столбцы, строки и пробелы между ними.

В актуальных версиях iOS такой возможности нет: так, чтобы разместить иконки в нижнем ряду иконок, сначала нужно полностью заполнить и верхние строчки. При этом источник уточняет, что вряд ли Apple разрешит ставить иконки и виджеты вне сетки, то есть абсолютно беспорядочно.  

Также инсайдер в который раз подтвердил, что в iOS 18 Apple сделает упор на нейросети и ИИ-функции. О каких именно функциях идет речь, неясно. Но можно предположить, что они будут такими же, как в Samsung Galaxy S24, например, ИИ-ассистент напишет вместо вас текст и сократит письма, а ИИ-диктофон переведет запись в текст и сразу же сделает краткий пересказ содержимого.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив