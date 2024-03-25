В новом iOS Apple наконец реализует долгожданную функцию 25.03.2024, 15:03

Apple наконец откажется от одного из главных правил в дизайне системы.

Марк Гурман, главный Apple-инсайдер, поделился новыми деталями об iOS 18, которое принесет «самое крупное обновление в истории iPhone». Покажут новую ОС в июне, а получить апдейт все смогут в сентябре после презентации линейки iPhone 16, пишет УНИАН.

Известно, что в iOS 18 Apple наконец откажется от одного из главных правил в дизайне системы – закрепленного расположения иконок и виджетов. Прямо как в Android значки приложений можно будет свободно перемещать, оставляя пустые столбцы, строки и пробелы между ними.

В актуальных версиях iOS такой возможности нет: так, чтобы разместить иконки в нижнем ряду иконок, сначала нужно полностью заполнить и верхние строчки. При этом источник уточняет, что вряд ли Apple разрешит ставить иконки и виджеты вне сетки, то есть абсолютно беспорядочно.

Также инсайдер в который раз подтвердил, что в iOS 18 Apple сделает упор на нейросети и ИИ-функции. О каких именно функциях идет речь, неясно. Но можно предположить, что они будут такими же, как в Samsung Galaxy S24, например, ИИ-ассистент напишет вместо вас текст и сократит письма, а ИИ-диктофон переведет запись в текст и сразу же сделает краткий пересказ содержимого.