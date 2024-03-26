закрыть
26 марта 2024, вторник, 5:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава СБУ: Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, всему свое время

  • 26.03.2024, 3:50
Глава СБУ: Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, всему свое время
Василий Малюк

Сейчас россияне не используют мост для перевозки техники и боеприпасов.

После успешных атак на Крымский мост, РФ не использует его для поставки оружия и средств поражения. До этого за сутки проходило 42-46 поездов, которые перевозили оружие и боеприпасы, сейчас только 4-5, причем четыре из них - пассажирские, один - для перевозки товаров общего потребления.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Фактам ICTV». Зато автомобильное сообщение происходит, но оно ограничено.

- То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т, - пояснил Малюк.

В то же время он отметил, что оккупанты работают над его полным восстановлением. Если это произойдет, то реакция с украинской стороны будет соответствующей.

- Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем «Привет». Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть, - заверил Малюк.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников