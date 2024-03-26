Глава СБУ: Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, всему свое время 26.03.2024, 3:50

Василий Малюк

Сейчас россияне не используют мост для перевозки техники и боеприпасов.

После успешных атак на Крымский мост, РФ не использует его для поставки оружия и средств поражения. До этого за сутки проходило 42-46 поездов, которые перевозили оружие и боеприпасы, сейчас только 4-5, причем четыре из них - пассажирские, один - для перевозки товаров общего потребления.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Фактам ICTV». Зато автомобильное сообщение происходит, но оно ограничено.

- То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть больше 3,5 т, - пояснил Малюк.

В то же время он отметил, что оккупанты работают над его полным восстановлением. Если это произойдет, то реакция с украинской стороны будет соответствующей.

- Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем «Привет». Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть, - заверил Малюк.