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ВСУ ударили «Нептуном» по российскому кораблю «Костантин Ольшанский»

  • 26.03.2024, 9:50
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ВСУ ударили «Нептуном» по российскому кораблю «Костантин Ольшанский»

Корабль выведен из боевой готовности.

ВСУ атаковали корабль «Константин Ольшанский» украинским «Нептуном». Повреждения судна уточняются.

Об этом в эфире FREEДOM рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Корабль точно не в боевой готовности», — рассказал он.

Этот корабль Россия украла у Украины девять лет назад.

Напомним, ранее ВСУ поразили два российских больших десантных корабля — «Ямал» и «Азов». Удар был нанесен и по судну Иван Хурс».

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