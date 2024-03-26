ВСУ ударили «Нептуном» по российскому кораблю «Костантин Ольшанский»
- 26.03.2024, 9:50
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Корабль выведен из боевой готовности.
ВСУ атаковали корабль «Константин Ольшанский» украинским «Нептуном». Повреждения судна уточняются.
Об этом в эфире FREEДOM рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
«Корабль точно не в боевой готовности», — рассказал он.
Этот корабль Россия украла у Украины девять лет назад.
Напомним, ранее ВСУ поразили два российских больших десантных корабля — «Ямал» и «Азов». Удар был нанесен и по судну Иван Хурс».