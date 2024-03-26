В Сенегале оппозиционер вышел из тюрьмы и выиграл выборы 26.03.2024, 11:45

Бассиру Диомай Фай выиграл выборы через 10 дней после освобождения.

Новым президентом Сенегала по итогам выборов 24 марта стал главный кандидат от оппозиции Бассиру Диомай Фай, которому 25 марта исполнилось 44 года, пишет РБК.

И хотя Главное управление Сенегала по выборам не публиковало даже промежуточные результаты (официальные результаты оно опубликует в течение недели — в пятницу, 29 марта), международные СМИ уже сообщили о победе Фая.

С победой оппозиционера поздравил его главный конкурент, с которым Фаю прочили борьбу во втором туре, — 62-летний кандидат от коалиции нынешнего президента Маки Саля премьер-министр страны с 2022 по 2024 год Амаду Ба. Пост премьера он покинул в начале марта, чтобы баллотироваться.

«Умоляю Всевышнего даровать ему энергию и силы, необходимые для работы на этом высоком посту во главе нашей страны. Желаю ему больших успехов и успехов во имя добра сенегальского народа», — написал Ба в соцсети X.

С победой фая поздравил и Маки Саль, чей срок полномочий истекает 2 апреля. «Приветствую гладкое проведение президентских выборов 24 марта 2024 года и поздравляю господина Бассира Диомая Фая, который, судя по всему, является победителем, — написал он в соцсети X. — Это победа сенегальской демократии».

Бывший налоговый инспектор Фай — кандидат от несистемной оппозиции, в своей программе он призвал к так называемому очищению политического класса страны.

Среди других его предложений — избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке.

Он вступил в предвыборную гонку за десять дней до выборов, когда 14 марта вышел из тюрьмы по амнистии, которую Маки Саль объявил 7 марта для всех, кто был арестован на политических акциях в период с 2021 по 2024 год.

Тогда же из тюрьмы вышел Усман Сонко, также бывший налоговый инспектор, — главный оппозиционер, который в 2014 году основал партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство».

Изначально избираться должен был Сонко.

В 2021 году его обвинили в изнасиловании малолетних; в 2023-м обвинение было снято, но вскоре его арестовали и осудили за подготовку мятежа, а партию PASTEF ликвидировали.

Фай также был взят под стражу в апреле — его обвинили в клевете и неуважении к суду, после того как он раскритиковал уголовное преследование Сонко. Позже его обвинили в подстрекательстве к мятежу и подрыве госбезопасности.

После того как стало понятно, что лидера PASTEF к выборам не допустят, оппозиция выдвинула Фая — Сонко призвал голосовать за него.

«Никто не может сказать, что он нечестен. Я бы даже сказал, что он честнее меня. Я доверяю проект в его руки», — сказал Сонко в обращении к избирателям. На предвыборных плакатах были оба политика, и слоган на них был «Диомай — это Сонко».

По оценке сенегальских СМИ, именно эта поддержка сыграла решающую роль в избрании Фая.