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«Какая замечательная идея пришла в голову путинским болванам!»

  • 26.03.2024, 11:55
«Какая замечательная идея пришла в голову путинским болванам!»

Как глава Кремля ослабляет Россию.

Экс-вице-премьер России Альфред Кох в Telegram размышляет о последствия атаки террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье:

— Путин разбомбил вдребезги сирийские Алеппо и Хомс. Разрушил Пальмиру. Убил десятки тысяч мирных граждан. Недаром организатора этих бомбардировок, путинского генерала Суровикина, прозвали «Генерал Армагеддон». И все это Путин прямо оправдывал необходимостью борьбы с радикальными исламистами в целом, с ИГИЛом — в частности. В ответ ИГИЛ много раз публично объявлял Путина своим врагом и грозил отомстить за все его художества.

И вот он отомстил. Отомстил страшно и кроваво. В своем стиле, который мы много раз уже видели. Казалось бы, чего тут неясного? Какие могут быть вопросы о заказчике? Но нет, маньяк так просто не сдается! Он уверен: за всем этим стоит Вашингтон! Это все «американская военщина» и «прожженые циники из Белого Дома» организовали. Руками ИГИЛ. Как и войну в Украине они организовали руками киевского режима.

И ничего, что весь мир знает: эта война организована руками путинского режима. Но Путину и горя мало: у него свой мир, в нем другая логика и другие причинно-следственные связи. И то, что мы считаем очевидным как «дважды два», у него «все не так однозначно».

Вот хоть эти самые «дважды два»: что это такое? Это только кажется, что это начало таблицы умножения. А на самом деле это хитрый ход американцев по пропаганде нетрадиционных ценностей. Путин в своей антиамериканской фобии напоминает анекдот про рядового Сидорова.

Но мы, люди не с таким богатым как у Путина воображением, должны всерьез отнестись к последним заявлениям Исламского Государства про то, что это только начало, скоро Россию захлестнет волна террора, которую оно и организует. Это тем более так, что, как справедливо заметил Владимир Пастухов, в России живут миллионы самых незащищенных и самых бесправных ее жителей — гастарбайтеров. И почти все они — мусульмане.

Как в Древнем Риме христианство долгое время было религией почти исключительно рабов, так и сегодня ислам — это религия, которую исповедуют самые угнетенные слои путинского «рая». Чем такое совпадение религиозного и классового расслоения закончилось для Римской Империи — мы прекрасно помним. И нет никаких причин, почему с путинской империей все должно пойти по-другому.

Из России сейчас все большее поступает информации, что после теракта в Крокус Сити менты стали врываться в общежития гастарбайтеров, хватать их десятками и тащить бедолаг в военкоматы подписывать контракты, а потом — вперед, на передовую. А не хочешь, так мы тебя сейчас арестуем и обвиним в пособничестве терроризму. И будем долго и мучительно пытать. Выбирай!

Какая замечательная идея пришла в голову путинским болванам: людей, которые тебя ненавидят, вооружить, научить их метко стрелять и дать им обрести боевой опыт. И какой простор тут открывается для проповедников радикального ислама! В эту среду только брось спичку….

А потом Путин будет опять во всем видеть руку Вашингтона или киевских нацистов. Впрочем, киевские нацисты — это ведь тоже американское изобретение. Чтобы Россию ослабить… Впору уже задаться вопросом кто заказчик у самого Путина. Вот этот вопрос - очень даже нетривиальный. И тут точно «не все так однозначно».

И уже в таком ракурсе, я думаю, украинцы сами увидят своего естественного союзника и теперь-то уж точно наладят с ним контакты. В этот раз чтобы на самом деле ослабить Россию. Да и кому нужна сильная Россия, если даже Путин ее только и делает, что ослабляет? Вот уж украинцам — точно не нужна.

Слава Украине!

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