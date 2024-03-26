«А куда же пропали все водители?» 9 26.03.2024, 12:26

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В Беларуси безуспешно ищут водителей для посевной.

Началась весна, а вместе с ней и поиски водителей в наше хозяйство, пишет читательница Charter97.org Екатерина, жительница одного из районов центральной Беларуси:

— У нас на столбах развешивали объявления, что на посевную ищут водителей. А где же делись те, что были в прошлом году, спросите вы? Да за зиму кто умер, кто спился. Мой мужик работает в хозяйстве уже более 10 лет, так знает ситуацию изнутри. Техника вся добита до обуха, деталей на ремонт нет, от водителя требуют еще и самому обслуживать технику.

Так вот, сейчас наше хозяйство заманивает работников зарплатами 2500 рублей. Смех! 2500 вы, возможно, получите, только это работа по 12-16 часов ежедневно, в субботу и воскресенье, в пыли и грязи. Но если, не дай Бог, что-то сломается, и свою посевную норму вы не сможете выполнить, тот тех 2500 не видит вам как своих ушей. Занятость в нашем хозяйстве — с весны до середины осени, а там дальше хоть лапу соси.

Поэтому и не хватает водителей, ведь за красивой цифрой зарплаты скрывается каторжный труд. А на хорошее место объявления на столбах вешать не будут. А хозяйство наше держится на людях предпенсионного возраста, которым уже трудно что-то менять, ехать на заработки за границу.

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