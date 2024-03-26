Лукашенко проговорился о теракте в «Крокусе» 26.03.2024, 14:37

11,064

Фото: Getty Images

И опровергает версию Кремля.

Лукашенко 26 марта, отвечая на вопросы журналистов, рассказал свою версию взаимодействия с Путиным после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Диктатор снова опровергает версию Кремля.

По его словам, в Беларуси с первых же минут после происшествия были приняты особые меры безопасности, на уровне спецслужб действовали по заранее определенному алгоритму.

В том числе и по этой причине террористы не решились ехать в Беларусь, а двинулись к Украине, сказал Лукашенко.

Отметим, что версия Кремля строится на том, что террористы изначально направились в сторону Украины, где якобы для них «было подготовлено окно».

Отметим, что ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы изначально направлялись в Беларусь.