Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО 26.03.2024, 17:02

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Алексей Данилов

Что известно на данный момент.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавит руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующие указы 26 марта появились на сайте главы государства.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в указе президента по номеру 186/2024, датированном 26 марта.

Вместо Данилова СНБО возглавил Александр Литвиненко, который до сегодняшнего дня руководил Службой внешней разведки Украины. Соответствующие кадровые изменения закреплены указами 187/2024 и 188/2024.

Также Зеленский назначил преемника Литвиненко в СВР: внешнюю разведку теперь будет возглавлять Олег Иващенко.