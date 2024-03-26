закрыть
26 марта 2024, вторник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

  • 26.03.2024, 17:02
  • 2,248
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Алексей Данилов

Что известно на данный момент.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавит руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующие указы 26 марта появились на сайте главы государства.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в указе президента по номеру 186/2024, датированном 26 марта.

Вместо Данилова СНБО возглавил Александр Литвиненко, который до сегодняшнего дня руководил Службой внешней разведки Украины. Соответствующие кадровые изменения закреплены указами 187/2024 и 188/2024.

Также Зеленский назначил преемника Литвиненко в СВР: внешнюю разведку теперь будет возглавлять Олег Иващенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников