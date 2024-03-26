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У РФ осталось пять больших десантных кораблей

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  • 26.03.2024, 20:51
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У РФ осталось пять больших десантных кораблей

В начале вторжения было 14.

На ходу у армии России осталось пять больших десантных кораблей, тогда как в начале полномасштабного вторжения у них было 13, а вместе с похищенным украинским кораблем «Константином Ольшанским» – 14. Об этом в комментарии для журналиста LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС отметил, что по состоянию на данный момент Украина уничтожила четыре крупных десантных кораблей России, а именно:

→ «Саратов» (уничтожен Украиной 24 марта 2022 года в порту в Бердянске);

→ «Минск» (уничтожен ВСУ 13 сентября 2023 в сухом доке Севастопольского морского завода);

→ «Новочеркасск» (уничтожен 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией);

→ «Цезарь Куников» (уничтожен Главным управлением разведки МО у побережья временно оккупированного Крыма 14 февраля 2024 года).

По данным ВМС, в российском строю остается еще пять кораблей: «Орск», «Георгий Победоносец», «Петр Моргунов», «Калининград» и «Королев».

В ремонте, по данным Плетенчука, остается пять: «Ямал», «Оленегорский горняк», «Азов», «Николай Фильченков» и «Константин Ольшанский».

По словам Плетенчука, перед началом полномасштабного вторжения, в Азово-Черноморском регионе находились семь больших десантных кораблей различных проектов. В начале вторжения Российская Федерация завела еще шесть – общая сумма составила 13.

«На тот момент мы не считали «Константина Ольшанского», который они захватили в Крыму 10 лет назад, но с ним уже 14», – сообщил он.

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