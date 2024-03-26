У РФ осталось пять больших десантных кораблей

У РФ осталось пять больших десантных кораблей7
- 26.03.2024, 20:51
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В начале вторжения было 14.
На ходу у армии России осталось пять больших десантных кораблей, тогда как в начале полномасштабного вторжения у них было 13, а вместе с похищенным украинским кораблем «Константином Ольшанским» – 14. Об этом в комментарии для журналиста LIGA.net рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Спикер ВМС отметил, что по состоянию на данный момент Украина уничтожила четыре крупных десантных кораблей России, а именно:
→ «Саратов» (уничтожен Украиной 24 марта 2022 года в порту в Бердянске);
→ «Минск» (уничтожен ВСУ 13 сентября 2023 в сухом доке Севастопольского морского завода);
→ «Новочеркасск» (уничтожен 26 декабря 2023 во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией);
→ «Цезарь Куников» (уничтожен Главным управлением разведки МО у побережья временно оккупированного Крыма 14 февраля 2024 года).
По данным ВМС, в российском строю остается еще пять кораблей: «Орск», «Георгий Победоносец», «Петр Моргунов», «Калининград» и «Королев».
В ремонте, по данным Плетенчука, остается пять: «Ямал», «Оленегорский горняк», «Азов», «Николай Фильченков» и «Константин Ольшанский».
По словам Плетенчука, перед началом полномасштабного вторжения, в Азово-Черноморском регионе находились семь больших десантных кораблей различных проектов. В начале вторжения Российская Федерация завела еще шесть – общая сумма составила 13.
«На тот момент мы не считали «Константина Ольшанского», который они захватили в Крыму 10 лет назад, но с ним уже 14», – сообщил он.