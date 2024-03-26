Еще одного разработчика гиперзвуковых технологий Путина обвинили в госизмене 6 26.03.2024, 21:15

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В 2021 году ученого задержали сотрудники ФСБ.

Суд в Петербурге зарегистрировал материалы уголовного дела о госизмене (статья 275 УК) против 76-летнего физика Александра Куранова, обратила внимание «Медиазона».

Куранов — бывший гендиректор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) в Петербурге. Он был автором статей и патентов в сфере гиперзвуковых летательных аппаратов и ракет. В 2021 году ученого задержали сотрудники ФСБ, суд отправил его в СИЗО.

По данным источников «Интерфакса», Куранова обвиняют в передаче сведений «закрытого характера» иностранному государству. Один из собеседников «Интерфакса» отмечал, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс» и в рамках этой работы взаимодействовал с учеными из США и Китая.

К февралю 2024 года, подсчитала «Русская служба Би-би-си», в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Всех их обвинили в госизмене (статья 275 УК). ФСБ начала интересоваться специалистами в этой области после 2018 года — тогда президент Владимир Путин презентовал «не имеющие аналогов в мире» российские гиперзвуковые ракеты в послании Федеральному собранию. Он заявил, что новое оружие будет «практически неуязвимым», пригрозил Западу и поблагодарил разработчиков.

Впоследствии сразу несколько ученых, изучающих гиперзвук, были арестованы. В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) дела о госизмене завели на ведущего специалиста Владимира Кудрявцева — он умер, не дожив до суда. Та же участь постигла начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева — его освободили по состоянию здоровья 13 апреля 2022 года и через две недели он скончался от рака.

Еще один умерший подследственный — завлабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрий Колкер, которого увезли в СИЗО прямо из больницы на IV стадии рака. Он умер через два дня.

В частных беседах сотрудники ФСБ признавались, что аресты по обвинениям в продаже секретной информации о российском гиперзвуковом оружии происходят «по высокому желанию», рассказал адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела», защищавший в судах фигурантов дел о госизмене, в том числе ученых. По его словам, следователи прямо говорили, что докладывают Путину о каждом таком деле в отношении ученых.

Цель работы ФСБ — продемонстрировать, что за тайнами о российских ракетах охотятся шпионы, уточнил Смирнов: «Потешить эго, показать, что российские ракеты — лучшие и их пытаются украсть».

Он обратил внимание, что почти все дела о госизмене против ученых развивались одинаково: сотрудники ФСБ приходили в институты и искали среди их международных проектов за 10–15 лет то, что им «максимально подходит». «Задача была не найти виновных, а в каждом институте посадить по несколько человек», — подчеркнул Смирнов.