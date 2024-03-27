Путин затеял опасную игру Тимоти Снайдер

27.03.2024, 9:01

3,772

Тимоти Снайдер

Когда возникает реальная угроза, приходится акцентировать особое внимание на фальшивых.

В минувшую пятницу, 22 марта, в Крокус Сити Холле на окраине Москвы произошел ужасающий теракт. Ответственность за него взяла на себя организация «Исламское государство».

Ранее в тот же день российские власти определили международные ЛГБТ-организации как «террористические». А еще в тот же день Россия совершила массированные террористические атаки на украинские города. Эти действия показывают, каких врагов избрал Путин. Как показало нападение на «Крокус Сити Холл», его выбор не имел ничего общего с реальными угрозами, которые стоят перед россиянами.

Россия и «Исламское государство» уже давно находятся в состоянии конфликта. Россия бомбит Сирию с 2015 года. Россия и «Исламское государство» конкурируют за территорию и ресурсы в Африке. «Исламское государство» напало на российское посольство в Кабуле. В этом и заключается контекст теракта под Москвой. Ужас в Крокус Сити Холле, очевидно, не имеет ничего общего с геями, украинцами или любыми другими выбранными Путиным врагами.

Путин публично отверг реальную угрозу. Соединенные Штаты предупредили Россию о готовящемся нападении «Исламского государства». Соединенные Штаты действуют в соответствии со своим «долгом предупреждать», что означает передачу сводок разведданных о готовящихся террористических атаках даже тем государствам, которые считаются враждебными, в том числе (если брать недавние примеры) Ирану и России. За три дня до нападения Путин решил публично высмеять Соединенные Штаты.

Люди резонно спрашивают, как террористическая атака может быть успешной в России, которая является полицейским государством. Режимы, подобные российскому, тратят свою энергию на определение фальшивых угроз и борьбу с ними. Когда возникает реальная угроза, приходится акцентировать особое внимание на фальшивых. Предсказуемо (и как предсказывалось), Путин попытался свалить вину за теракт в Крокус Сити Холле на Украину.

Что, если россияне поймут, что путинские обозначения угроз своекорыстны и опасны? Что если россияне поймут, что у них существуют реальные угрозы, которые Путин игнорирует? Он сконцентрировал аппарат безопасности на проекте по уничтожению украинской нации и государства. Что если одержимость Путина Украиной только ухудшила жизнь россиян, в том числе открыв дорогу субъектам, которые на самом деле представляют угрозу для жизни россиян, таким как «Исламское государство»?

Это те вопросы, на которые Путин должен ответить. Однако не так-то просто обвинить Украину в терроризме, совершенном «Исламским государством». Первое выступление Путина в СМИ, состоявшееся почти через день после нападения, было далеко не убедительным. Подробности, о которых он рассказал, звучали бессмысленно. Он заявил, что подозреваемые в совершении теракта направлялись к открытому «окну» на российско-украинской границе.

Термин «окно» — это жаргонное выражение КГБ, обозначающее место, где граница была расчищена для тайного перехода. То, что лидер Российской Федерации использует этот термин в публичном обращении, напоминает о его собственной карьере в КГБ. Однако Путин явно не продумал это заявление, поскольку «окно» должно подразумевать наличие свободного пространства по обе стороны границы. Для убегающих террористов «окно» открыла бы именно российская сторона. Говоря об «окне», Путин таким образом указал на то, что у террористов есть российские сообщники, готовящие их отход, чего он, вероятно, не имел в виду. Похоже, что Путин торопливо придумывал, что ему сказать.

Однако если оставить в стороне вопрос об «окне», то вся идея о том, что убегающие террористы направятся в Украину, является совершенно безумной. У РФ 20 000 км границы. Российско-украинская ее часть прикрыта российскими солдатами и силами безопасности. С украинской стороны она сильно заминирована. Это место активных боевых действий. Это последнее место, которое выбрал бы убегающий террорист.

И нет никаких доказательств того, что именно это и произошло. Россия утверждает, что задержала подозреваемых в Брянске, и заявляет, что это означает, что они направлялись в Украину (западные СМИ, к сожалению, повторили эту часть утверждения). Независимо от того, соответствует ли что-либо из этих утверждений действительности, Брянск предполагает бегство в направлении Беларуси. Действительно, в первой версии этой истории речь шла о Беларуси, пока у кого-то не возникла идея «получше».

В моменты стресса российская пропаганда пробует различные способы, чтобы повернуть историю в нужное Кремлю русло. Предполагаемых подозреваемых пытают, предположительно с целью «найти» какую-то связь с Украиной. Кремль дал указание российским СМИ подчеркивать любые возможные украинские элементы в этой истории. Российская телепропаганда опубликовала фальшивое видео, обвиняющее украинского чиновника. Идея состоит в том, чтобы забросить «мусор» в СМИ, включая международные, и посмотреть, сработает ли что-нибудь.

На фоне этого хлама и мусора находятся те, кто распространяет за рубежом российскую пропаганду, те которые пробуют версии, более экстремальные, чем путинская. Путин не отрицает напрямую, что преступником было «Исламское государство», — он просто хочет переключить внимание на Украину. Но те, кто пребывает за пределами России, могут просто заявить, что во всем виновата Украина. Такие акторы продвигают дискуссию еще дальше, чем Кремль, и тем самым позволяют России проверить, что может сработать за рубежом.

В результате мы ведем странную дискуссию, которая приводит нас на опасную территорию.

«Исламское государство» берет на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле. «Исламское государство» публикует ужасающие видеоматериалы. Россия не может прямо отрицать это, но все равно ищет помощи, чтобы как-то втянуть Украину в это дело. Те, кто предоставляет эту помощь, открывают «дебаты», отрицая причастность «Исламского государства» и делая гораздо более прямые заявления об Украине, чем это делает Кремль.

Эта наглая ложь приводит к тому, что другие делятся видеозаписями преступлений «Исламского государства» (не делитесь ими, не смотрите их). Таким образом, бессмысленные «дебаты» помогают «Исламскому государству», поскольку оно публикует видеозаписи преступлений, чтобы вербовать будущих убийц.

Тем временем бессмысленная агрессивная война России против Украины продолжается. На оккупированных ею территориях Россия по-прежнему похищает украинских детей для ассимиляции, пытает украинцев и помещает их в концентрационные лагеря. Она продолжает сбрасывать планирующие бомбы, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на украинские города и поселки.

В тот день, когда произошло нападение на Крокус Сити Холл, Россия совершила масштабнейшую атаку на украинскую энергосистему, в результате которой более миллиона человек остались без электричества. Среди прочего, она выпустила восемь крылатых ракет по крупнейшей украинской плотине. Россия атаковала города по всей Украине.

В пятницу Россия выпустила по Украине в общей сложности восемьдесят восемь ракет и шестьдесят три беспилотника со взрывчаткой. И это всего лишь один день (пусть и необычайно плохой) в террористической войне России против Украины, которая продолжается уже более двух лет.

Путин несет ответственность за свои ошибки внутри России. И он виновен в войне в Украине. Он пытается превратить два неправых дела в одно право: в свое право определять реальность, как ему заблагорассудится, что означает его право убивать, кого он пожелает.

Тимоти Снайдер, New Voice