Срочник угнал с полигона МАЗ: стали известны новые детали истории 8 27.03.2024, 10:41

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иллюстративное фото

Раскрыта сумма ущерба.

Весной 2021 года солдат-срочник из Россон Александр Караткевич попал во все ленты новостей. Парень во время учений на полигоне Доманово угнал военный грузовик МАЗ и помчался через всю страну — как тогда говорили, к своей девушке. Эта выходка была оценена на 7 лет колонии.

Но недавно над молодым человеком прошел новый суд — по взысканию материального ущерба. Сколько парню придется заплатить за «поездку»? Из опубликованного судебного документа «Зеркало» узнало сумму и новые детали истории.

Нашумевший инцидент случился 2 апреля 2021-го — без одной недели три года назад. Напомним о нем, дополняя новой информацией из судебных материалов.

Будущий десантник

19-летний Александр Караткевич служил сравнительно недалеко от родных Россон — в 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригаде Сил специальных операций (войсковая часть 52 287, дислоцированная в Витебске). В подразделении он был на хорошем счету, никаких замечаний по службе у него не было.

Весной 2021 года Караткевича вместе с другими срочниками отправили на полевой выход на полигон Брестский с последующим убытием на полигон Доманово в Ивацевичском районе для «обеспечения мероприятий по боевой готовности». Солдат был прикомандирован к 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде (в/ч 92 616).

На полигоне Доманово тогда проходили тактические учения. Туда и отправился Караткевич, получив приказ командира своей временной части. За ним был закреплен армейский грузовик МАЗ.

Сорвался

Во время учений у парня явно что-то случилось, и это подтолкнуло его к событиям, произошедшим 2 апреля.

Это была пятница перед католической Пасхой. Солдат взял ключи от выделенного ему грузовика, которые хранились то ли прямо при машине, то ли у него самого, завел МАЗ и уехал с полигона. С собой он увез и оружие.

Выехав на трассу М1, Караткевич помчался в Витебскую область. В Лепеле он свернул на трассу Р-46 и направился в Полоцкий район — именно там жила его девушка.

Похоже, угон заметили не сразу — согласно материалам дела, это произошло в промежуток с 9 до 15 часов, то есть точное время не установлено. Видимо, из-за этого и настичь далеко не скоростной военный грузовик удалось только поздно вечером, когда он проехал через всю страну и преодолел уже около 400 км.

Добраться до девушки парню не удалось. В 20.54 погоня закончилась в районе деревни Атрошково Ушачского района.

Удачный выстрел

Сначала сотрудники ГАИ пытались заблокировать военный грузовик спереди — Караткевич врезался служебному Geely в зад. Удар был не сильным, осталась лишь вмятина на крышке багажника, но, видимо, это помогло солдату продолжить путь. Но ненадолго.

Пытаясь остановить угонщика, гаишники начали стрелять. Сначала — в воздух, но солдат проигнорировал предупреждение. Тогда палить стали по колесам. Вышло не очень — МАЗ получил механические повреждения и загорелся. В кузове лежал комплект маскировочных сетей КМ-Д — это 12 сеток размерами 3×6 метров, которыми на учениях маскируют технику под природные ландшафты. Сети из капрона и полиэтилена от выстрелов вспыхнули и почти полностью сгорели.

Но выстрелы все-таки дали результат — ехать дальше угонщик не смог. Поняв, что оторваться от милиционеров уже не удастся, солдат бросил грузовик в поле и скрылся в лесу.

После этого Караткевича искали «всем миром» — милиция, внутренние войска, ОМОН и армия прочесывали местность в 11 районах Витебщины. Оказалось, зря: все это время он прятался неподалеку от того места, где бросил грузовик.

Спустя два дня, 4 апреля, около 20.00, в милицию позвонила жительница деревни Лобани Ушачского района — это в километре от Атрошково. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата. Его тут же задержали.

Долгий срок

Суд над Караткевичем состоялся спустя полгода, приговор ему вынесли 12 октября. Александра признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 445 — самовольное оставление части или места службы военнослужащим;

ч. 1 ст. 214 — неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон);

ч. 3 ст. 294 — хищение огнестрельного оружия лицом, которому оно выдано для служебного пользования или вверено под охрану;

ч. 2 ст. 295 — незаконная перевозка или ношение огнестрельного оружия;

ч. 2 ст. 363 — сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения.

Молодой человек признал вину частично. 19-летнего парня приговорили к 7 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Новый суд

По неизвестной причине на первом суде с обвиняемого не взыскали полную сумму нанесенного ущерба. К тому моменту была проведена оценка лишь стоимости уничтоженного маскировочного комплекта — она составила 2455 рублей.

Поврежденный МАЗ в части ремонтировать не спешили. Два заказ-наряда на ремонт датируются декабрем 2022 и июлем 2023 года. Согласно им, стоимость ремонта грузовика составила 15 202 рубля.

Кроме того, в ходе стрельбы и пожара были приведены в негодность две покрышки МАЗа, тент и номерной знак. Их стоимость была оценена в 7215 рублей.

Таким образом, общая сумма материального вреда, который был нанесен брестской части по вине солдата, составила 24 872 рубля. Поскольку Александр не возместил ущерб добровольно, войсковая часть решила взыскать с него деньги через суд.

Заседание проходило 20 февраля 2024 года без присутствия Караткевича — он остался в колонии. Парень направил заявление о том, что согласен с претензиями части.

Суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованны и должны быть удовлетворены полностью. Молодого человека обязали выплатить 24 872 рубля войсковой части и еще 1244 рубля в качестве судебной пошлины.

К слову, неделю назад Александру Караткевичу исполнилось 22 года. Сидеть ему осталось чуть меньше четырех лет.