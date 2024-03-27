ВСУ на фронте уничтожили редчайшую российскую машину «судного дня» 6 27.03.2024, 12:05

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Она была разработана еще в СССР.

Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за весь период полномасштабного вторжения редчайшую российскую машину «судного дня» «Ладога», предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко, анализируя видео с фронта, которое было опубликовано накануне.

«Ладога» была создана во времена СССР на базе танка «Т-80». Перспективное высокозащищенное транспортное средство (ВТС) разрабатывал ленинградский Кировский завод, для чего в 1982 году даже было создано специальное конструкторское подразделение – КБ-А.

Данная машина имеет герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи с блоком регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха.

Экипаж машины – 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека. На машине был установлен двигатель ГТД-1000ТФ либо ГТД-1250, соответственно, на 1100 либо 1250 лошадок.

Сама машина себя идеально показала в период ликвидации катастрофы на ЧАЭС, но после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла «на покой». Всего было произведено 4 ВТС «Ладога», а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра «Патриот» г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.).

«Похоже, именно этот единственный, работоспособный экземпляр был намедни уничтожен. Выводы, думаю, вы сделаете сами», - подчеркивает эксперт.