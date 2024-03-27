Политолог: Лукашенко проговорился явно неслучайно 6 27.03.2024, 13:23

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Белорусский диктатор оказывает важные услуги Путину.

Лукашенко, а ранее и посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, опровергли версию Кремля о том, что террористы, напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл», прорывались в сторону Украины.

Случайно ли проговорился Лукашенко? Какие цели преследует белорусский диктатор? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Посол Беларуси сказал то, что он знал, опередив официальную версию России. Это можно списать на диссонанс, вызванный самой ситуацией.

Лукашенко проговорился явно неслучайно. Он уже знал официальную позицию России, какое заявление сделал Путин. Учитывая и стилистику, и особенности политического поведения Лукашенко, подчеркну, все это явно было не случайным.

Главная интрига в том, почему он это сделал. Действительно, здесь нет ясности, версии могут быть самые разные. Выскажу свое субъективное мнение.

Начну с того, что Лукашенко, как это часто бывает, подчеркивает таким образом собственную значимость. Мол, он и белорусские спецслужбы на самом деле оказывают России различные важные услуги, которые РФ не всегда ценит.

Это важный нюанс. Лукашенко при любой возможности делает акцент на «видите, мы вам помогли или сделали очень важные вещи для вас». Так было и с Пригожиным, потому что явно в России не хотели выпячивать роль Лукашенко в этом процессе, а он сам показал, какую роль сыграл в той ситуации.

Так и сейчас. Лукашенко показал, мол, вы свою версию продвигаете, но мы вам тоже помогли, не забывайте. Знаете, это было не столько для Путина сказано, сколько для россиян.

Что касается отношений с Путиным, то здесь идет давняя игра. Лукашенко любит, когда есть возможность, заниматься легким шантажом. Мол, у вас своя версия по поводу террористов и того, кто за кем стоит, а у нас немножко своя. У нас может быть и своя точка зрения. Хотите, чтобы полностью соответствовали вашей позиции, то сделайте нам небольшое одолжение в финансовом cмысле, и не только.

Лукашенко чуть отстранился от официальной российской версии, но за то, чтобы это не воспринималось как дистанцирование, отползание от Путина, сделал достаточно агрессивные заявления. Хотя это явно фанфаронство и лишь демонстрация агрессии, а не реальная агрессия. Я имею в виду его заявления по Сувалкскому коридору. Здесь явно была демонстрация антизападной позиции.

В это весь Лукашенко, которым, как говорится, и вашим, и нашим. Скажу, что мотив заявлений политико-бытовой. Это их особые отношения с Путины. У Лукашенко давний комплекс по отношению к Путину и РФ. Он же хотел стать приемником Ельцина, но не получилось: Путин перешел дорогу.

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