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В Белгороде прогремел мощный взрыв в здании МВД

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  • 27.03.2024, 17:30
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В Белгороде прогремел мощный взрыв в здании МВД
иллюстративное фото

В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии.

В среду, 27 марта, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв.

Как сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел возле здания МВД РФ на проспекте Славы.

Сейчас туда направляются пожарные автомобили и несколько бригад скорой помощи. Дорога перекрыта. По предварительной информации есть пострадавшие. Официальной информации пока нет.

Как пишет «База», в Белгороде «прилетело» в здание областного УВД на проспекте Славы.

«В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД. По предварительной информации есть пострадавшие, их количество уточняется», - пишет канал.

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