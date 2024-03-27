Почти 100 человек числятся пропавшими без вести после теракта в «Крокусе» 27.03.2024, 19:10

На данный момент известно о 140 погибших.

Сотрудники оперативных служб составили список людей, которые пропали без вести после теракта в «Крокус Сити Холле». Список насчитывает 95 человек, пишет Baza. Данные собрали на основе обращений родственников.

В список попали люди, с которыми не удалось связаться после теракта, при этом их нет среди погибших и пострадавших. По информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, пропавшими без вести числятся 100 человек.

Родственники таких людей обращались в чат «Крокус. Центр помощи», созданный правительством Московской области. В блоке «Сверка списков» можно было оставить данные пропавших близких: полные имена, дату рождения, место прописки, приметы внешности. Администраторы удаляли эти сведения после отправки запроса в работу.

Одна из пользовательниц чата рассказала ВВС что нашла своего родственника именно так. «Они выслали списки и телефон, по которому нам сообщили, в какой больнице находится пострадавшая», — уточнила она. Однако к вечеру 26 марта блок «Сверка списков» закрыли. Администраторы объяснили это тем, что в чат вступило «большое количество провокаторов». При этом люди, которые ищут пропавших близких, все еще могут обратиться в чат-бот. Также можно позвонить по телефону горячей линии МЧС и приехать на опознание.

На данный момент известно о 140 погибших — 27 марта еще один человек скончался в больнице. В крайне тяжелом состоянии находятся четверо, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В списке погибших, размещенном МЧС, на 20:00 26 марта значатся 120 человек. Число пострадавших достигло 360, среди них 11 детей.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным 25 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил, что в результате теракта от огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека, еще 45 скончались из-за пожара, от воздействия высокой температуры и от продуктов горения.

Всего в больницы поступили 145 человек, сообщила тогда же вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент на лечении остаются 80, в том числе шестеро детей.

26 марта МЧС сообщило о завершении разбора завалов и мероприятий по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные и открыли стрельбу из автоматов по безоружным людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем устроили пожар. Согласно данным СКР, нападавшие провели в здании 13 минут, а затем скрылись на машине. Позднее ФСБ заявила, что задержала 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей.

В результате пожара крыша зрительного зала «Крокус Сити Холл» полностью обрушилась. Всего во время теракта в здании могли находиться до 6200 человек — именно столько вмещает площадка. На сайте «Пикника» говорилось, что на концерт были проданы все билеты.