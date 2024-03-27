В Домодедово водовоз повредил самый большой пассажирский самолет в мире 3 27.03.2024, 19:18

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Фотофакт.

В московском аэропорту Домодедово получил повреждения самолет Airbus A380, из-за чего рейс в Дубай пришлось задержать, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

«При обслуживании рейса ЕК134 ВС 380-800 произошло повреждение. Пассажиров на данном воздушном судне не было. На данный момент оно отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что все пассажиры вылетят на следующем рейсе с задержкой менее восьми часов.

Телеграм-каналы «112» и Mash писали, что в самолет врезался водовоз, который работает на территории аэропорта. Водитель спецмашины пытался припарковаться и повредил фюзеляж самолета. «112» сообщил, что мужчина, управлявший водовозом, не получил травм.

Позже Mash узнал, что 59-летнего водителя водовоза парализовало за рулем во время работы, предварительная причина — инсульт. Мужчину госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Airbus A380 называют самым большим в мире гражданским самолетом, он может вмещать до 853 человек. Максимальная взлетная масса — 575 т, размах крыльев — почти 80 м, максимальная дальность полета — более 15 тыс. км. В 2021 году авиастроительный концерн прекратил выпуск модели А380 из-за сокращения заказа со стороны Emirates — крупнейшего эксплуатанта А380.