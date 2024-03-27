закрыть
27 марта 2024, среда, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Домодедово водовоз повредил самый большой пассажирский самолет в мире

3
  • 27.03.2024, 19:18
  • 2,016
В Домодедово водовоз повредил самый большой пассажирский самолет в мире

Фотофакт.

В московском аэропорту Домодедово получил повреждения самолет Airbus A380, из-за чего рейс в Дубай пришлось задержать, сообщила РБК пресс-служба аэропорта.

«При обслуживании рейса ЕК134 ВС 380-800 произошло повреждение. Пассажиров на данном воздушном судне не было. На данный момент оно отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что все пассажиры вылетят на следующем рейсе с задержкой менее восьми часов.

Телеграм-каналы «112» и Mash писали, что в самолет врезался водовоз, который работает на территории аэропорта. Водитель спецмашины пытался припарковаться и повредил фюзеляж самолета. «112» сообщил, что мужчина, управлявший водовозом, не получил травм.

Позже Mash узнал, что 59-летнего водителя водовоза парализовало за рулем во время работы, предварительная причина — инсульт. Мужчину госпитализировали, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Airbus A380 называют самым большим в мире гражданским самолетом, он может вмещать до 853 человек. Максимальная взлетная масса — 575 т, размах крыльев — почти 80 м, максимальная дальность полета — более 15 тыс. км. В 2021 году авиастроительный концерн прекратил выпуск модели А380 из-за сокращения заказа со стороны Emirates — крупнейшего эксплуатанта А380.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип