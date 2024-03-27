Россия отрепетировала войну подлодок в Балтийском море 1 27.03.2024, 19:28

Это уже вторые за последний месяц учения РФ в Балтийском море.

Экипажи двух российских подводных лодок Балтийского флота отрепетировали на учениях подводную дуэль, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

«По сценарию маневров, в смоделированной дуэльной ситуации подводная лодка «Можайск» вела поиск «неприятельской» субмарины, роль которой была возложена на подводную лодку «Дмитров», — отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, подлодка «Можайск» скрытно вошла в обозначенную зону и с выгодной позиции торпедой условно атаковала субмарину потенциального противника. Подлодка «Дмитров», маневрируя, уклонилась от огня и провела условную контратаку.

По оценке командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокую профессиональную подготовку.

Субмарина «Можайск» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». В свою очередь, «Дмитров» относится к проекту 877 «Палтус». Субмарины этих проектов являются основным классом многоцелевых неатомных подводных лодок России.

Это уже вторые за последний месяц учения в Балтийском море после вступления Швеции в НАТО. 27 февраля экипажи российских кораблей — носителей противокорабельных ракет «Калибр» и «Москит» — отработали на учениях уничтожение целей условного противника. Кроме того, суда произвели артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника.

Весной 2022 года Швеция (которая до этого двести лет не вступала ни в какие военные союзы) и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Переговоры о вступлении привели к подписанию Мадридского меморандума в июне 2022 года, который представлял собой дорожную карту процесса принятия северных стран в альянс. Первоначально планировалось, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет одновременным, но из-за сложностей, возникших у Швеции с Турцией и Венгрией, Финляндия вступила в блок самостоятельно.