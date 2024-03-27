Reuters: Россия наращивает импорт бензина из Беларуси 1 27.03.2024, 22:54

Для предотвращения дефицита.

Россия в марте увеличивает импорт бензина из Беларуси из-за риска возникновения дефицита на внутреннем рынке в связи с ростом внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Россия является нетто-экспортером нефтепродуктов и лишь изредка ввозит небольшие объемы. Однако внезапный рост выбывающих мощностей на НПЗ заставил нефтяные компании рассматривать сценарии импорта.

В феврале в Россию из Беларуси поступило 590 тонн бензина после отсутствия отгрузок в январе, а за первую половину марта — почти 3000 тонн, сообщили источники, знакомые со статистикой.

Общая производительность установок первичной переработки нефти на НПЗ России, находящихся на аварийном простое после внешнего воздействия, сейчас равна 124 580 тонн в сутки, что составляет 14% от суммарной мощности действующих первичных установок.

По словам двух источников агентства, российские компании могут увеличить поставки нефти на НПЗ Беларуси — «Нафтан» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, при этом привлечь часть произведенных нефтепродуктов, в частности бензина, для отгрузки на внутренний рынок России. Два других источника Reuters говорят о том, что переговоры о поставках беларусского бензина обсуждаются на уровне правительств двух стран и нефтяных компаний.

«Переговоры идут нелегко, поскольку Беларуси выгодно экспортировать свои нефтепродукты», — сообщил источник, знакомый с переговорами.

В агентстве отметили, что Минэнерго России, «Белнефтехим», а также российские нефтяные компании не ответили на запрос о комментариях.

Ранее для защиты внутреннего рынка российское правительство с 1 марта запретило экспорт бензина сроком на полгода.

Напомним, по оценкам британских экспертов, недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Американские эксперты отмечают, что капитальный ремонт на НПЗ в России из-за санкций затянется.

За последние три недели было совершено как минимум 15 атак на российские НПЗ.