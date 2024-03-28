Тайна «людей в синем» на концерте в «Крокусе» окончательно разъяснилась 28.03.2024, 8:56

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Стало известно, что это за люди.

OSINT-исследователи вечером 26 марта провели собственное расследование этого дела и убедительно развенчали конспирологическую версию о «людях в синем». Они показали другие фотографии участников таинственной группы и узнали некоторые детали их биографии. В выявлении этих людей OSINT-исследователям помогли программы распознавания лиц, пишет «Медуза». Заодно издание само расследовало, откуда у этой версии растут ноги.

На второй день после теракта в «Крокус Сити Холле» в социальных сетях завирусилось видео из тиктока польского журналиста Марчина Ролы. Он не был автором версии об организации атаки российскими властями, а просто выложил в своем аккаунте ролик, снятый одним из посетителей концерта «Пикника» в момент, когда террористы ворвались в зрительный зал и открыли стрельбу по людям. Рола сопроводил это таким комментарием: «Срочно! Теракт в России?! Огромное количество убитых и раненых!»

Пользователи твиттера разглядели ответ на вопрос польского журналиста прямо на выложенных им кадрах. Якобы группа из минимум четырех мужчин, одетых в синие джинсы и синие же кофты разного кроя и оттенков, за несколько секунд до того, как террористы ворвались в зал, начала выкрикивать призывы запереть двери. Этих деталей хватило для рождения и раскрутки версии о тайной группе сотрудников спецслужб, координировавших теракт.

Кто был первоисточником теории, сказать трудно, но вот ее исчерпывающее изложение в одном из первых широко разлетевшихся твитов:

Кураторы из путинских спецслужб имевшие отличительную особенность синяя футболка и джинсы четко руководили процессом блокировки людей для последующего убийства. pic.twitter.com/xypnLg9CsX — Prorok (@_Ilya_Prorok_) March 24, 2024

Кто-то даже разглядел на размытых кадрах лица конкретных силовиков:

На 0:16, в то время как все выходят, один мужчина из предполагаемой группы толкает женщину в ряд и садится, начинает снимать



Женщина, при этом держит руки за головой



Это первый раз когда он привлёк моё внимание pic.twitter.com/VmZ4Lh0noC — Угрюмочная 🇮🇹 (@gero444a) March 25, 2024

Спустя еще несколько часов версия обросла дополнительными деталями: якобы как минимум один участник законспирированной группы не только присутствовал в зале «Крокуса» вечером 22 марта, но и задерживал предполагаемых исполнителей теракта в брянском лесу рано утром 23 марта. В этом случае «аргументами», помимо цвета кофты и джинсов, стали похожая стрижка и часы на левой руке у обоих мужчин.

Во время теракта в Крокусе были ФСБэшники!!!

В звле где должен был пройти концерт группы "Пикник", как и на всех других мероприятиях были ФСБэшники. Они даже одеты в одинаковую одежду: синий свитер и джинсы.

На видео видно, как сидящие в зале под видом зрителей, очень хорошо… pic.twitter.com/GXHT3fB0bt — FAKE OFF (@fakeofforg) March 25, 2024

Наконец, последним (и, пожалуй, единственным по-настоящему подозрительным) элементом теории стало экспресс-расследование белорусского проекта NEXTA. Журналисты издания нашли фотографию одного из предполагаемых сотрудников спецслужб на сайте центра спорта, расположенного в поселении Сосенское в Москве. По тому же адресу, выяснили в NEXTA, находится штаб-квартира Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Кроме того, авторы материала предположили, что один из участников «синей» группы также был представлен как посетитель концерта, якобы обезвредивший вооруженного террориста (доказательств этому эпизоду за четыре дня с момента теракта власти и государственные медиа не представили).

Безусловно, теория родилась не на пустом месте: критики Кремля еще с конца 1990-х подозревают Владимира Путина и его окружение в причастности к организации терактов — ради извлечения политической выгоды. Тогда, спустя несколько дней после взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в подвале дома в Рязани были найдены мешки с сахаром, в которых на экспертизе также были обнаружены следы гексогена.

В первые часы после находки правоохранительные органы активно принялись расследовать инцидент и искать заложивших мешки людей, но уже на следующий день на тот момент директор ФСБ Николай Патрушев (ныне — по-прежнему влиятельный секретарь Совбеза РФ) объявил, что все происшествие оказалось лишь учениями ФСБ для проверки бдительности граждан. Выражение «рязанский сахар» с тех пор стало нарицательным, обозначающим «кремлевский след» в организации тех или иных преступлений.

Как обратили внимание авторы рассылки «Сигнал», в день теракта в «Крокусе» посещаемость страницы о взрывах в Москве в 1999 году в «Википедии» выросла более чем в 200 раз. Так что версию о «рязанском сахаре» часть общества, очевидно, ждала — и нашла подтверждение своим ожиданиям в «людях в синем».

А теперь — сеанс разоблачения

Он, в общем-то, будет очень коротким. OSINT-исследователи вечером 26 марта провели собственное расследование и убедительно развенчали версию о «людях в синем». Они показали другие фотографии участников таинственной группы и узнали некоторые детали их биографии. В обнаружении этих людей OSINT-исследователям помогли программы распознавания лиц.

Обнаруженный NEXTA «сотрудник ГРУ» оказался учителем физкультуры Дмитрием Ерохиным, выяснили редактор «Медиазоны» Максим Литаврин и независимый журналист Андрей Захаров.

ладно, мы с @skazal_on нашли одного из ваших фсбшников. вернее его нашла нехта, а мы установили личность.



на фото действительно два одинаковых человека. дальше нехта пишет, что мужик фсбшник потому что... получал награду в спортцентре в подмосковье, где располагается часть СВР pic.twitter.com/UBpOecXItp — Litavrin (@litavrinm) March 26, 2024

Еще одного «спецслужбиста» деанонимизировали главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов и расследователь из проекта Bellingcat Христо Грозев. По данным Доброхотова, мужчину зовут Дмитрий Дружков и он «нефтяник во ВНИИСТ».

Дорогие конспирологи, мне жаль вас разочаровывать, но "ФСБшник в синей кофте" оказался обычным нефтяником из ВНИИСТ по имени Алексей Дружков, который никакого отношения ни к ФСБ, ни к человеку в маске не имеет pic.twitter.com/3FhU68UtOH — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) March 26, 2024

Позднее этот человек дал короткое интервью ТАСС, в котором также заверил, что не имеет отношения к спецслужбам, а занимается строительством — и концерт посещал как обычный зритель вместе со своим ребенком.

Литаврин с Захаровым также обратили внимание на то, что на другом моменте из видеозаписи задержания предполагаемых террористов видно лицо мужчины, которого NEXTA и многие пользователи соцсетей приняли за участника «синей группы», из которого становится очевидно, что это другой человек — что очевидно хотя бы по растительности на лице задерживающего и ее отсутствию у зрителя концерта (программы распознавания лиц тоже считают, что это другой человек).

последнее (я надеюсь) по теме мужиков в синих кофтах. про того самого, который якобы был в зале «крокуса», а потом — задерживал подозреваемых.



мы со @skazal_on нашли и этого человека. это просто МУЖИК ИЗ БЕЛАРУСИ, который пришел на концерт со своей дочерью (справа от него) pic.twitter.com/4zBSpYusPz — Litavrin (@litavrinm) March 26, 2024