закрыть
28 марта 2024, четверг, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский режим может ждать дефолт и арест имущества за рубежом

2
  • 28.03.2024, 17:56
  • 3,078
Белорусский режим может ждать дефолт и арест имущества за рубежом

Группа российский инвесторов готовит иск в Лондонский суд.

Группа российских инвесторов готовится подать иск против Беларуси в Лондонский суд.

Режим Лукашенко тянет с выплатой долгов по своим давно просроченным еврооблигациям. 

Такой иск обязательно будет удовлетворен, как указали юристы NSP в своем разборе на российском сайте Право.ру.

Для Беларуси как государства это будет означать, судя по всему, первый в истории страны суверенный дефолт, арест имущества по всему миру и обязательства по выплате многомиллионных убытков российским держателям облигаций.

Эксперты посчитали, что на всю процедуру от подачи иска до полного сбыта всех белорусских активов в 172 странах мира понадобится около полутора лет. Вероятно, это существенно быстрее, чем попытаться договориться с самим белорусским правительством о выплатах.

Напомним, 18 января группа инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, 18 января направила в адрес главы Минфина Беларуси Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн, говорится в письме на имя главы белорусского Минфина.

Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников