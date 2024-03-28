Белорусский режим может ждать дефолт и арест имущества за рубежом 2 28.03.2024, 17:56

3,078

Группа российский инвесторов готовит иск в Лондонский суд.

Группа российских инвесторов готовится подать иск против Беларуси в Лондонский суд.

Режим Лукашенко тянет с выплатой долгов по своим давно просроченным еврооблигациям.

Такой иск обязательно будет удовлетворен, как указали юристы NSP в своем разборе на российском сайте Право.ру.

Для Беларуси как государства это будет означать, судя по всему, первый в истории страны суверенный дефолт, арест имущества по всему миру и обязательства по выплате многомиллионных убытков российским держателям облигаций.

Эксперты посчитали, что на всю процедуру от подачи иска до полного сбыта всех белорусских активов в 172 странах мира понадобится около полутора лет. Вероятно, это существенно быстрее, чем попытаться договориться с самим белорусским правительством о выплатах.

Напомним, 18 января группа инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, 18 января направила в адрес главы Минфина Беларуси Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн, говорится в письме на имя главы белорусского Минфина.

Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд.