Казахстан рекомендовал своим гражданам срочно покинуть Харьковскую и Одесскую области 1 28.03.2024, 21:02

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В последние недели российская армия наносит регулярные удары по Харькову и Одессе.

Власти призывают граждан Казахстана покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью, сообщает посольство республики.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — отмечается в сообщении.

Для выезда из Украины казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, а после использовать авиасообщение для возвращения на родину.

«В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна. Одновременно Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие», — отметили в посольстве.

В последние недели российская армия наносит регулярные удары по Харькову и Одессе. 15 марта 21 человек погиб и более 70 получили ранения в результате ракетного удара по Одессе. Атака была произведена ракетами «Искандер-М». В результате повреждены 10 частных домов, газопровод и станция техобслуживания.

Накануне российские военные атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Два удара пришлись на Шевченковский район. Пострадали по меньшей мере 14 многоэтажных домов, школа, институт неотложной хирургии и административное здание.

До этого Харьков подвергся массированной атаке 22 марта. Тогда город полностью остался без света. Сложная ситуация с обеспечением электроэнергией сохраняется до сих пор. В городе ввели веерные отключения.

Недавно президент РФ Владимир Путин допустил, что в Харьковской области может быть создана «санитарная зона», чтобы обезопасить приграничные регионы России от обстрелов и проникновения диверсантов.

После неудавшегося контрнаступления ВСУ Путин «почувствовал слабость» Украины и нацелился на Харьков, сообщили «Медузе» близкие к администрации президента источники. По их словам, в Кремле считают «реалистичной целью» захват этого города, после чего война может постепенно завершиться, однако информации о том, что решение о наступлении уже принято, пока нет.