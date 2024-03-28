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Telegram вводит важное изменение для пользователей из Беларуси

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  • 28.03.2024, 22:10
  • 7,314
Telegram вводит важное изменение для пользователей из Беларуси

C 1 апреля.

C 1 апреля пользователи Telegram из Беларуси, Украины и России получат возможность ограничивать круг лиц, которые смогут присылать им личные сообщения. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Дуров отметил, что в компании приняли «ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность».

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама. Telegram не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — заявил Дуров.

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