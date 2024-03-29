В «Крокусе» ликвидировали важного военного преступника РФ 6 29.03.2024, 8:19

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Он приехал из Украины «в отпуск».

После ранения, полученного во время теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл», умер вернувшийся с Украины полковник спецназа ГРУ РФ Тимур Мясников. Об этом пишет российское издание «Медиазона».

По данным издания, которое ссылается на телеграм-канал выпускников суворовских училищ и самарское отделение организации «Офицеры России», Мясников получил три пулевых ранения и после трех дней наблюдений врачей скончался.

Офицер спецназа Мясников «отличился» на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине. Последние два года он служил в третьей бригаде спецназа Генштаба и воевал на Донбассе, а домой вернулся за несколько дней до теракта.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в «Крокус» на концерт», — написал глава упомянутой организации Артур Маливанчук.

Согласно инсайдерской информации «Медиазоны», полковник Мясников был зарегистрирован по служебному адресу: Москва, улица Знаменка, 19. Именно там находится здание Генштаба.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.