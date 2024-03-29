закрыть
29 марта 2024, пятница, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «Крокусе» ликвидировали важного военного преступника РФ

6
  • 29.03.2024, 8:19
  • 13,508
В «Крокусе» ликвидировали важного военного преступника РФ

Он приехал из Украины «в отпуск».

После ранения, полученного во время теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл», умер вернувшийся с Украины полковник спецназа ГРУ РФ Тимур Мясников. Об этом пишет российское издание «Медиазона».

По данным издания, которое ссылается на телеграм-канал выпускников суворовских училищ и самарское отделение организации «Офицеры России», Мясников получил три пулевых ранения и после трех дней наблюдений врачей скончался.

Офицер спецназа Мясников «отличился» на военной службе в Косово, Таджикистане и Украине. Последние два года он служил в третьей бригаде спецназа Генштаба и воевал на Донбассе, а домой вернулся за несколько дней до теракта.

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в «Крокус» на концерт», — написал глава упомянутой организации Артур Маливанчук.

Согласно инсайдерской информации «Медиазоны», полковник Мясников был зарегистрирован по служебному адресу: Москва, улица Знаменка, 19. Именно там находится здание Генштаба.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников