Польша и Чехия объявили о разгроме российских шпионских сетей 29.03.2024, 9:10

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Стало известно, чем занимались агенты Кремля.

Польские спецслужбы в сотрудничестве с чешской разведкой разоблачили российскую шпионскую сеть, которая вела деятельность против Европейского союза, а также занималась дискредитацией Украины, сообщило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

В рамках операции были проведены обыски в Варшаве и Тыхы. По итогам силовики изъяли €48,5 тысяч, $36 тысяч и электронные носители информации, в том числе мобильные телефоны. Также состоялись первые допросы фигурантов дела.

«В результате была задокументирована деятельность, направленная на организацию пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС. Цель сети заключалась в реализации внешнеполитических задач Кремля», — рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский (цитата по PAP).

По его словам, Россия рассчитывала при помощи своих шпионов «ослабить позиции Польши на международной арене, дискредитировать Украину и нанести ущерб репутации органов Европейского союза». Для этого был запущен сайт Voice of Europe. Там размещались статьи, мнения и интервью «с предвзятым, пророссийским подтекстом», касающиеся текущей международной ситуации, в том числе войны в Украине, сообщил Добжиньский. Он добавил, что службы установили схему финансирования сети.

Действия ABW связаны с расследованием, в рамках которого 19 января гражданину республики было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу российских спецслужб. В ведомстве отметили, что задержанный внедрился в парламентские круги Польши и ЕС, выполняя задания российской разведки, которые заключались в «пропагандистской и дезинформационной деятельности, политических провокациях и построении сфер влияния Кремля в Европе». Личность этого человека не раскрывается.

27 марта Чехия объявила о разоблачении финансируемой Москвой сети, которая распространяла российскую пропаганду и пыталась повлиять на выборы в Европарламент. По данным службы информационной безопасности (BIS), прокремлевские агенты работали с политиками в шести странах: Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

28 марта правительство Чехии ввело санкции против кума Владимира Путина — бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В кабмине заявили, что он «руководил операцией российского влияния» в республике с целью «нарушения территориальной целостности, суверенитета и свободы Украины»: для этого Медведчук использовал компанию Voice of Europe, где работает его приближенный Артем Марчевский. В частности, на одноименном портале распространялась информация, призванная отговорить Евросоюз от предоставления помощи Киеву. Указанный актив и самого Марчевского также внесли в санкционный список Чехии.