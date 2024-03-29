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Молдавский хор застрял на границе Беларуси и ЕС

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  • 29.03.2024, 9:21
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Молдавский хор застрял на границе Беларуси и ЕС
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит?

Молдавский детский хор «Рапсодия» больше суток не может уехать из Беларуси, куда приезжал на гастроли, рассказала в соцсетях руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдовы Наталья Барабанщикова.

По ее словам, коллектив приезжал со спектаклем в Польшу и Беларусь. 22 марта хор выступил в Варшаве, а затем отправился на концерт в Беларусь. Вернуться в Молдову планировать тем же путем. После концерта автобус с детьми выехал из Бреста и попытался пересечь границу с Польшей, однако польские пограничники его не пропустили, сославшись на закон.

— Существует какой-то закон, <…> что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Беларуси. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву — мол, здесь это возможно. С границы Литвы нас возвращают обратно в Беларусь, — рассказала руководительница студии.

После того, как автобус простоял на литовской таможне в Медининкае более 7 часов, новая смена отправила обратно на таможню Беларуси, сообщила «Комсомольской правде» одна из мам Александра Подольская, которая в группе сопровождения.

У себя в Facebook Наталья Барабанщикова рассказала, что в отказе на транзитный проезд фигурирует формулировка о том, что коллектив представляет «угрозу» для Литвы.

«Нас <…> отправили обратно, обещав, что ждут какие-то разрешения», — написала она.

Напомним, 1 марта Литва закрыла два пункта пропуска на границе «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Помимо закрытия погранпереходов, Литва также запретила с 1 марта нерегулярную автобусную перевозку без разрешения. Ряд перевозчиков начали отменять рейсы из Беларуси в Литву.

Еще два погранперехода закрыли с 18 августа прошлого года — «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

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