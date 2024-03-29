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В Белгороде взвыла сирена и прогремели взрывы

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  • 29.03.2024, 9:59
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В Белгороде взвыла сирена и прогремели взрывы

Население охватила паника.

В ночь на 29 марта в Белгороде и Белгородском районе Российской Федерации была объявлена воздушная тревога. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил о ракетной опасности и призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

Позже Гладков добавил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, якобы уничтожив 15 воздушных целей на подлете к городу. По его словам обошлось без пострадавших, однако в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов.

Губернатор утверждает, что осколки также повредили балкон одной квартиры, остекление в «Белгород Арене» и гимназии, а также 12 автомобилей.

Кроме того, Гладков заявил, что в поселке Дубовое Белгородского района в одном частном домовладении посечена кровля, а в селе Репное осколками поврежден один автомобиль.

Российское медиа «Осторожно, новости» пишет, что в результате обстрела в Белгороде был поврежден многоквартирный дом на бульваре Юности. Журналисты сообщают со ссылкой на местных жителей, что над областью были слышны «громкие звуки». По информации интернет-издания, есть «прилеты» на улице Есенина.

Местные Telegram-каналы пишут, что из-за «прилетов» якобы есть разрушения на улице Губкина и на территории микрорайона Харьковская гора в Белгороде. В сети также появились соответствующие фото и видео.

В Минобороны России пока никак не прокомментировали произошедшее.

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