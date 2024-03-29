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Умер еще один белорус, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле»

  • 29.03.2024, 10:41
  • 1,572
Умер еще один белорус, пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле»

Ему было 43 года.

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» умер еще один белорус — 43-летний Алим Кошеваров. Об этом сообщило посольство Беларуси в России.

В заявлении отмечается, что во время нападения мужчина получил «многочисленные пулевые ранения». За его жизнь несколько дней боролись врачи московской больницы им. Боткина.

Ранее сообщалось о гибели в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 45-летняя Анны Волковой. Кроме того в списках пропавших без вести значится уроженец Барановичей Вадим Кулик, который работал в подмосковном концертном зале охранником. Его родственников 24 марта вызвали в Москву на опознание.

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