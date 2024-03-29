Может ли Армения подать заявку на вступление в ЕС в этом году 5 29.03.2024, 11:17

Мнения политологов.

В Армении стали чаще говорить о курсе на Евросоюз. Армянские СМИ даже сообщали о том, что страна хочет подать заявку на вступление в ЕС этой осенью. Эксперты считают, что, вероятно, между Арменией и ЕС будет заключено соглашение об ассоциации.

Армянский политолог Рубен Меграбян рассказал «РБК-Украина», что проевропейское движение Армении - это не одношаговый процесс, но важно, чтобы было принято политическое решение и было сформировано какое-то представление о его поэтапной реализации.

- Потому что за 30 прошедших лет настолько глубоко мы вошли в это болото, что выйти за один день просто не удастся, - объяснил он.

Другой армянский политолог Армен Ованнисян считает, что пока о подаче заявки на вступление Армении в ЕС речь не идет. По его мнению, сейчас сложно просчитать поведение правительства Никола Пашиняна, поскольку оно завязано на страхах перед РФ.

Однако, по мнению политолога, на официальном уровне готовится определенное соглашение между Арменией и ЕС.

- По всей вероятности, это будет соглашение об ассоциации. Потому что у нас есть договор CEPA, это договор о всеобъемлющем сотрудничестве между ЕС и Арменией. В 2013 году мы были готовы подписать договор об ассоциации еще до прихода к власти Никола Пашиняна. Это вызвало реакцию РФ. Саргсяна вызвали в Москву, и буквально за одну ночь была подписана заявка Армении на вступление в ЕвразЭС. Это многие считают черным днем для Армении, - сказал он.

По словам политолога, соглашение об ассоциации между Арменией и ЕС может быть подписано уже этим летом.