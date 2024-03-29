Польские пограничники показали атаку нелегалов на границе с Беларусью

Польские пограничники показали атаку нелегалов на границе с Беларусью8
- 29.03.2024, 13:03
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Видеофакт.
Польская служба охраны границы Straż Graniczna опубликовала видео, на котором видна атака неизвестных на патруль.
На видеоролике видно, как сквозь забор в сторону машины польских пограничников летят горящие предметы.
«За последние 2 дня (27.03 и 28.03) на границе с Беларусью было зафиксировано 356 попыток нелегального проникновения в Польшу», — утверждают в польском ведомстве.
В Государственном пограничном комитете Беларуси видео и информацию польских коллег не комментировали.
W ostatnich 2 dniach (27 i 28.03) na granicy z Białorusią 🇧🇾odnotowano 356 prób nielegalnego przedostania się do Polski🇵🇱. Zdarzenia miały miejsce w rejonie #PSGBiałowieża, #PSGDubiczeCerkiewne oraz #PSGCzeremcha. pic.twitter.com/X5jCPj9Nl4— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 29, 2024