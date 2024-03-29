Польские пограничники показали атаку нелегалов на границе с Беларусью 8 29.03.2024, 13:03

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Фото: Straż Graniczna

Видеофакт.

Польская служба охраны границы Straż Graniczna опубликовала видео, на котором видна атака неизвестных на патруль.

На видеоролике видно, как сквозь забор в сторону машины польских пограничников летят горящие предметы.

«За последние 2 дня (27.03 и 28.03) на границе с Беларусью было зафиксировано 356 попыток нелегального проникновения в Польшу», — утверждают в польском ведомстве.

В Государственном пограничном комитете Беларуси видео и информацию польских коллег не комментировали.

W ostatnich 2 dniach (27 i 28.03) na granicy z Białorusią 🇧🇾odnotowano 356 prób nielegalnego przedostania się do Polski🇵🇱. Zdarzenia miały miejsce w rejonie #PSGBiałowieża, #PSGDubiczeCerkiewne oraz #PSGCzeremcha. pic.twitter.com/X5jCPj9Nl4 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 29, 2024