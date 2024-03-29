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В Таджикистане из-за нападения на «Крокус» задержали девять человек

  • 29.03.2024, 14:34
В Таджикистане из-за нападения на «Крокус» задержали девять человек

В Душанбе приехали российские следователи.

Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана задержал 9 человек, которые по мнению силовиков связаны с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве и группировкой ИГИЛ, сообщил Reuters источник в силовых ведомствах Таджикистана (перевод — The Moscow Times).

Все девять человек были задержаны в понедельник в городе Вахдат и доставлены в столицу Душанбе, сообщил источник.

На этой неделе в Таджикистан приехали российские следователи для допроса семей четырех подозреваемых в нападении на «Крокус». Семьи были доставлены в Душанбе из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки.

В пятницу вечером перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляже ворвались во вмещающий 6.200 человек зал «Крокус Сити Холл», расположенный в районе МКАДа в Москве, открыли стрельбу по людям и подожгли здание.

Согласно последним данным, погибли как минимум 144 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка ИГИЛ. По подозрению в совершении и причастности к теракту в России задержаны 11 человек.

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