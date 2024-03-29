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Литва пропустила автобус с молдавскими детьми из Беларуси

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  • 29.03.2024, 14:44
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Литва пропустила автобус с молдавскими детьми из Беларуси

Автобус не выпускали из Беларуси почти двое суток.

Литва пропустили на свою территорию автобус, который вез молдавский детский хор «Рапсодия» в ЕС транзитом через Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы 29 марта.

«В результате действий МИД власти Литвы выдали автобусу, в котором находится хор, разрешение на проезд — документ, который отсутствовал и без которого проезд по территории Литвы невозможен. Дети и сопровождающие их взрослые получили всю необходимую помощь, включая горячий обед», — процитировало МИД издание unimedia.info.

Там порекомендовали «перед поездкой проверять действительность личных документов и доверенностей перевозчиков».

Как писал сайт Charter97.org, молдавский детский хор «Рапсодия» больше суток не мог уехать из Беларуси, куда приезжал на гастроли.

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