Bild: Китай построил в пустыне копию Тайбэя, готовя вторжение в Тайвань

Bild: Китай построил в пустыне копию Тайбэя, готовя вторжение в Тайвань3
- 29.03.2024, 15:00
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В центре находится муляж администрации президента Тайваня.
Пекин, судя по всему, готовится к военной операции по оккупации Тайваня. Для отработок массированных ударов в китайской пустыне была создана точная копия правительственного квартала тайваньской столицы - Тайбэя.
Об этом говорится в статье немецкого издания Bild.
Необычные строения были замечены с помощью спутника в пустыне Внутренней Монголии примерно в 1 тысяче км от Пекина.
Эксперты, проанализировав кадры, пришли к выводу, что китайцы построили точную копию правительственного квартала Тайбэя в натуральную величину.
Роль зданий выполняют муляжи, у которых есть только фасады. В центре копии находится администрация президента Тайваня.
Очевидно, Китай построил копию Тайбэя для того, чтобы военные могли тренировать операцию вторжения.