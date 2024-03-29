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Bild: Китай построил в пустыне копию Тайбэя, готовя вторжение в Тайвань

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  • 29.03.2024, 15:00
  • 3,312
Bild: Китай построил в пустыне копию Тайбэя, готовя вторжение в Тайвань

В центре находится муляж администрации президента Тайваня.

Пекин, судя по всему, готовится к военной операции по оккупации Тайваня. Для отработок массированных ударов в китайской пустыне была создана точная копия правительственного квартала тайваньской столицы - Тайбэя.

Об этом говорится в статье немецкого издания Bild.

Необычные строения были замечены с помощью спутника в пустыне Внутренней Монголии примерно в 1 тысяче км от Пекина.

Эксперты, проанализировав кадры, пришли к выводу, что китайцы построили точную копию правительственного квартала Тайбэя в натуральную величину.

Роль зданий выполняют муляжи, у которых есть только фасады. В центре копии находится администрация президента Тайваня.

Очевидно, Китай построил копию Тайбэя для того, чтобы военные могли тренировать операцию вторжения.

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