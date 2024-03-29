ИГИЛ сделал новое заявление о теракте в «Крокусе» 29.03.2024, 15:26

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Не все пошло по плану.

Официальная газета ИГИЛ «Ан-Наба» выпустила большую статью о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл».

Исламисты в очередной раз взяли на себя ответственность за нападение и раскрыли детали операции.

О статье рассказал востоковед Руслан Сулейманов в своем блоге в Telegram.

Террористы отметили, что Россия «признала свой провал перед ИГИЛ», когда начала обвинять в случившемся Украину и ее западных союзников.

«После громкого поражения Россия не нашла иного выбора, кроме как направить «обвинения в сговоре» против своих противников в «западном лагере», чтобы уклониться от признания своего великого провала перед лицом муджахидов… Россия очень заинтересована в том, чтобы допрашивать пленных таким образом, чтобы это служило политическим конфликтам с ее противниками и прикрывало потери, нанесенные ей муджахидами», - говорится в статье.

Также там были описаны детали теракта в российском «Крокусе». Согласно их данным, трое боевиков отвечали за расстрел посетителей концертного зала, а перед четвертым стояла задача поджога здания. Эта часть операции была осуществлена, как и планировали исламисты.

Вторая часть операции, согласно статье, пошла не по плану. Дело в том, что террористы намеревались вступить в бой с российскими силовиками, однако якобы из-за проблем с оружием решили скрыться с места нападения. Это им прекрасно удалось.

Отметим, что, по данным российских СМИ, силовики вошли в «Крокус» только спустя 1 час и еще 17 минут после того, как боевики скрылись с места преступления. Спасатели зашли в здание спустя еще почти полтора часа.

Такое промедление привело к очень большим потерям среди гражданских. По последним данным, в теракте погибли более 140 человек.