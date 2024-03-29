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Зеленский уволил несколько заместителей Ермака

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  • 29.03.2024, 20:47
  • 1,420
Зеленский уволил несколько заместителей Ермака
Владимир Зеленский

Андрей Ермак является руководителем Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить несколько заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно документам, глава государства уволил:

заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова;

заместителя руководителя Офиса президента Алексея Днепрова.

При этом на их место назначили:

Елену Ковальскую;

Ирину Мудрую (сегодня, 29 марта, ее уволили с должности заместителя министра юстиции Украины).

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